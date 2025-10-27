ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
Homedistrictgadaga
ನರಗುಂದ: ಪ್ರಾರಂಭವಾಗದ ಹೆಸರು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:49 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:49 IST
ಹೆಸರು ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರೂ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭಿಸಿಲ್ಲ. ಕೂಡಲೇ ಹೆಸರು ಖರೀದಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು
ವೀರಬಸಪ್ಪ ಹೂಗಾರ ರೈತ ಸೇನಾ ಮುಖಂಡ
GadagFarmers

