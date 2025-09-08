ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ನರಗುಂದ | 'ಭಕ್ತರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಠಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ'

ಪತ್ರಿವನಮಠ ಶ್ರೀಗಳ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವ: ಚನ್ಮಮಲ್ಲ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:46 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:46 IST
ನರಗುಂದದ ಪತ್ರಿವನಮಠದ ಲಿಂ.ಶಂಭುಲಿಂಗ ಶ್ರೀಗಳ 100ನೇ ಜನ್ಮದಿನೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಗುರುಸಿದ್ದವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ 43ನೇ ವರ್ಧಂತಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗುರುಸಿದ್ಧವೀರ ಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನಿಸಿದರು.
