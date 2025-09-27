ಶನಿವಾರ, 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ನರೇಗಲ್ | ಪಾಲಕಿ ಹೊತ್ತು ಊರು ಸುತ್ತುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟರು

ದಸರಾದಲ್ಲಿ ದೇವಿಯೇ ಮನೆಗೆ ಬರುತ್ತಾಳೆಂಬ ನಂಬಿಕೆ
ಚಂದ್ರು ಎಂ. ರಾಥೋಡ್
Published : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:55 IST
Last Updated : 27 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:55 IST
ನರೇಗಲ್‌ ಪಟ್ಟಣದ 3ನೇ ವಾರ್ಡ್‌ನ ಆಶ್ರಯ ಕಾಲೋನಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಪಾಲಕಿಯಲ್ಲಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಂದಾಗ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವ ನಿವಾಸಿಗಳು
gadaga

