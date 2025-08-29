ಶುಕ್ರವಾರ, 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
gadaga
ನರಗುಂದ | ಹೆಸರು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ರೈತರ ಹರಸಾಹಸ

ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ರೈತರ ಕಂಗಾಲು: ತ್ಯಾಜ್ಯವಾದ ಹೆಸರು ಕಾಳು
ಬಸವರಾಜ ಹಲಕುರ್ಕಿ
Published : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:02 IST
Last Updated : 29 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:02 IST
ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಕಾಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಒಣಗಿಸಲು ಹಾಕಿರುವುದು
ನರಗುಂದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಸುರಿದ ಪರಿಣಾಮ ಅದರ ನಡುವೆ ರಾಶಿ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ತಾಡಪತ್ರಿ ಹಾಕಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯ
ಮಳೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುಬೆಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ರೈತರಿಗೆ ಬೆಳೆಹಾನಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು –
ಯಲ್ಲಪ್ಪ ಚಲುವಣ್ಣವರ ಕುರ್ಲಗೇರಿ ರೈತ
gadagaAgricultural activity

