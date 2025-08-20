ಗುರುವಾರ, 21 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
district
ನರಗುಂದ | ನಿರಂತರ ಮಳೆಗೆ ಕೆಸರಿನ ಹೊಂಡವಾದ ಕೊಣ್ಣೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ

ಬಸವರಾಜ ಹಲಕುರ್ಕಿ
Published : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:06 IST
Last Updated : 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:06 IST
ಕೊಣ್ಣೂರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಲು ಬಗ್ಗೆ ಈಚೆಗೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್‌ಟಿಸಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು.
ಪರುಶರಾಮ ಪ್ರಭಾಕರ, ಕೆಎಸ್ಆರ್‌ಟಿಸಿ ನರಗುಂದ ವಿಭಾಗ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು
