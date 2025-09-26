ಶುಕ್ರವಾರ, 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictgadaga
ADVERTISEMENT

ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ದರ ಕುಸಿತ.. ಲಕ್ಷ್ಮೇಶ್ವರದ ರೈತರು ಕಂಗಾಲು!

ಎಕರೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹30 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು: ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರೂ ದಕ್ಕದ ಲಾಭ
ನಾಗರಾಜ ಹಣಗಿ
Published : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:30 IST
Last Updated : 26 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 4:30 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Onion

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT