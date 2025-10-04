ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಅರಕಲಗೂಡು: ದಸರಾ ಉತ್ಸವ ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಂಡ ಜನಸಾಗರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:09 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:09 IST
ಅರಕಲಗೂಡು ದಸರಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕೆ.ಸಿ. ಸೌಮ್ಯ ಕದಳಿ ಛೇದನ ನಡೆಸಿದರು
ಅರಕಲಗೂಡು ದಸರಾ ಉತ್ಸವದದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಜನಸ್ತೋಮ
KarnatakaDasaraHasana

