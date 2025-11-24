ಸೋಮವಾರ, 24 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಳೇಬೀಡು: ಅಡಿಕೆ ಒಣಗಿಸಲಾಗದೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:48 IST
Last Updated : 24 ನವೆಂಬರ್ 2025, 1:48 IST
ಕನಿಷ್ಠ 8 ದಿನ ಬಿಸಿಲು ಬಂದರೆ ಒಣಗಿಸಿ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಅಡಿಕೆ ಉತ್ಪಾದಿಸಬಹುದು. ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮಳೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಿದೆ
ಎಚ್.ಎಂ. ಸುರೇಶ್ ಶಂಭುಅಡಿಕೆ ಬೆಳೆಗಾರ
ಅಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಕಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ರೈತ, ಹಳೇಬೀಡು
Areca nuthalebeedu

