ತೊಗಲು ಗೊಂಬೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಗರಿ

ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ದಿಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕಲೆಯ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ ಗುಂಡೂರಾಜ್‌
ಸಂತೋಷ್‌ ಸಿ.ಬಿ.
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:09 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:09 IST
ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಕಲೆ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಈ ಬಾರಿಯ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕಲೆಗೆ ಸಂದ ಗೌರವವಾಗಿದೆ
ಗುಂಡೂರಾಜ್‌ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಕಲಾವಿದ
ತೊಗಲು ಬೊಂಬೆ
ಕಲಾವಿದ ಗುಂಡೂರಾಜ್‌
Kannada RajyotsavaHasana

