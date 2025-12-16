ಮಂಗಳವಾರ, 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಬೇಲೂರು: ಕಾಡಾನೆ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಹೋರಾಟ- ರೈತರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಬಿಕ್ಕೋಡಿನಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ತಡೆದು ರೈತರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:55 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Belur Assembly constituency
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT