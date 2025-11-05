ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಹಾಸನ | ಬೆಂಬಿಡದ ಮಳೆ: ರೈತರ ಕೈಗೆ ಸಿಗದ ಬೆಳೆ

ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಬಿತ್ತನೆಯಿಂದ ಕಟಾವಿನವರೆಗೂ ಮಳೆಯ ಸಂಕಷ್ಟ
ಎಂ.ಪಿ.ಹರೀಶ್
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:54 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:54 IST
ಎಕರೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯಲು ಸುಮಾರು ₹ 50 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವರ್ಷ ₹ 10 ಸಾವಿರ ಸಿಗುವುದೂ ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ರೈತರ ಮಕ್ಕಳು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುವಂತಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರ ನೆರವಿಗೆ ಬರಬೇಕು.
– ರೇವಣ್ಣ, ಯಡೂರು ರೈತ
HassanRainRain damage

