ಗುರುವಾರ, 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಲಿಂಗ, ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ತಾರತಮ್ಯ ಸಲ್ಲ

ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ದೇವರಾಜು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:32 IST
Last Updated : 11 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:32 IST
ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಹಕ್ಕು ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಉಷಾ ಸತೀಶ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದರು 
ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಗೌರವಯುತ ಜೀವನ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಮೊಟಕು ಮಾಡಬಾರದು. ಮೊಟಕು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದೇ ಮಾನವ ವರ್ಗ.
ದೇವರಾಜು ಪೋಕ್ಸೊ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ
Hasana

