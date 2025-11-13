ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮಾದರಿಯೇ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ

ಕಾಡಾನೆ–ಮಾನವ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಡಿವಾಣ ಅಗತ್ಯ: ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ವಿಶ್ವನಾಥ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:26 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:26 IST
ಆನೆಗಳು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವುಗಳ ವಾಸಸ್ಥಳ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಪರಿಹಾರವೂ ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಜೀವನದ ಹಕ್ಕಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕು
ಎಚ್‌.ಎಂ. ವಿಶ್ವನಾಥ್‌ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ
