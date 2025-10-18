ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಾಸನ | ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಫಲಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಪ್ರದರ್ಶನ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ಜಿ.ಪಂ. ಸಿಇಒ ಬಿ.ಆರ್. ಪೂರ್ಣಿಮಾ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:00 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:00 IST
ಹೂವಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಹಾಸನಾಂಬ ದೇಗುಲದ ರಾಜಗೋಪುರ.
ಹಾಸನದ ಸಿಲ್ವರ್ ಜುಬಿಲಿ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಪಾರ್ಕ್‍ನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾದ ಫಲ–ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅರಳಿರುವ ಮಹನೀಯರು.
