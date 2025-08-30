ಅರಸೀಕೆರೆ | ಗಣೇಶ ಮಹೋತ್ಸವ: ಸಾಮೂಹಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣೆ

<p><strong>ಅರಸೀಕೆರೆ</strong>: ನಗರದ ಕುಂಬಾರ ಬೀದಿ ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದಿಂದ 13ನೇ ವರ್ಷದ ಅದ್ದೂರಿ ಗಣೇಶ ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ನೆರವೇರಿತು.</p>.<p>ಶ್ರೀ ವಿಘ್ನ ನಿವಾರಕನಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಹಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ವಿನಿಯೋಗದ ನಂತರ ಅನ್ನ ಸಂತರ್ಪಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಗೃಹಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ.ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ವಿಧ್ಯುಕ್ತ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು ‘ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಗಣಪತಿ ಮಹೋತ್ಸವವು ಪ್ರಮುಖ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಹತ್ತಾರು ಕುಟುಂಬಗಳು ಹಾಗೂ ನೂರಾರು ಭಕ್ತರು ಒಡಗೂಡಿ ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ, ಸ್ನೇಹ ಮೂಡುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ, ನೆಮ್ಮದಿ ಉಂಟಾಗಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಬ ಮನೋಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಬಸವರಾಜು ಮಾತನಾಡಿ ಸತತ 13 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗಣಪತಿ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು ಈ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಸಹೋದರತ್ವ ಮನೋಭಾವನೆ ಮೂಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರತಿ ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಅಡುಗೆ ತಯಾರಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಡಿಸುವವರೆಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಸೇರಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸಮೀವುಲ್ಲಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮನೋಹರ್ ಮೇಸ್ತ್ರಿ, ಸದಸ್ಯರಾದ ಶುಭ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್, ಬಿ.ಎನ್.ವಿದ್ಯಾಧರ್, ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎ.ಜಿ.ಕಿರಣ್ಕುಮಾರ್, ಬಿಎಸ್ಎಫ್ ಮಾಜಿ ಯೋಧರಾದ ಆಶಾ ತಿಮ್ಮಣ್ಣ, ಪುನೀತ್ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>