ಹಿರೀಸಾವೆ | ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬ: ಹೂವು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಸೌತೆಕಾಯಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ

<p><strong>ಹಿರೀಸಾವೆ:</strong> ಗೌರಿ ಗಣೇಶ ಹಬ್ಬದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಪುಟ್ಟಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಹೂವಿನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಹಣ್ಣು, ಬಳೆ, ಹೂವು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವಿರಳವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಕಂಠಯ್ಯ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿನ ಹೂವಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ, ಹಳದಿ ಸೇವಂತಿಗೆ ಮಾರಿಗೆ₹ 100 ರಿಂದ ₹150 ಇತ್ತು. ಗೌರಿ ಹಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ–ತಂಗಿಯರಿಗೆ ಬಾಗಿನದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುವ ಸೌತೆಕಾಯಿಗೆ ಎರಡು ದಿನದ ಹಿಂದೆ 3ಕ್ಕೆ ₹10 ಇತ್ತು. ಇಂದು ಒಂದಕ್ಕೆ ₹ 10 ಆಗಿತ್ತು. ಈರುಳಿ 4 ಕೆಜಿಗೆ ₹100, ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತು ಬೀನ್ಸ್ ₹80, ಇತರೆ ತರಕಾರಿಗಳು ₹ 30 ರಿಂದ 60 ಆಗಿತ್ತು. ಸೇಬು ಹಣ್ಣು ಕೆಜಿಗೆ ₹ 120 ರಿಂದ ₹150 ಇದ್ದರೆ, ದಾಳಿಂಬೆ ₹180, ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣುಗಳು ₹100, ಪುಟ್ಟ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೆಜಿಗೆ ₹100 ರಿಂದ ₹120 ಇತ್ತು.</p>.<p>ಬಾಗಿನ ನೀಡುವ ಅರಿಸಿನ–ಕುಂಕುಮ, ಕನ್ನಡಿ, ಬಾಚಣಿಕೆ, ಬಾಲೆ ಬಂಗಾರ, ರಾಖಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಡಬ್ಬ ಮತ್ತು ಕವರಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ, ₹20 ರಿಂದ ₹100 ರವರೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಬಾಗಿನ ನೀಡುವ ಬದಲು, ಹಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಆನ್ ಲೈನ್ ಹಾಕುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದೆ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>