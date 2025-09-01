ಸೋಮವಾರ, 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
Homedistricthasana
ಹಳೇಬೀಡು: ಶುಂಠಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ರೋಗ ಬಾಧೆ

ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:54 IST
Last Updated : 1 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 1:54 IST
ರೋಗ ಬಂದ ನಂತರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾಡಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧ ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲದೇ ರೋಗ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆ ಆವರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ರಾಜಗೆರೆ ಚಂದ್ರಯ್ಯ, ರೈತ
ಹಳೇಬೀಡು ಬಳಿಯ ರಾಜಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗದಿಂದ ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಶುಂಠಿ ಬೆಳೆ.  
Ginger Crophalebidu

