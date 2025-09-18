ಗುರುವಾರ, 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ನೂತನ ಮೇಯರ್‌ ಆಗಿ ಗಿರೀಶ್ ಅವಿರೋಧ ಆಯ್ಕೆ

ಹಾಸನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: ಚಂದ್ರೇಗೌಡ ಸದಸ್ಯತ್ವ ಅನರ್ಹತೆಯಿಂದ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಸ್ಥಾನ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:58 IST
Last Updated : 18 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 2:58 IST
ಹಾಸನ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ಎಚ್‌.ಪಿ. ಸ್ವರೂಪ್‌ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಸೂರಜ್‌ ರೇವಣ್ಣ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದ ಜೆಡಿಎಸ್‌ ಸದಸ್ಯರು.
Hasana

