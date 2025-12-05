ಶುಕ್ರವಾರ, 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಹಾಸನ: '70 ಸಾವಿರ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ'

ಸಮರ್ಪಣಾ ಸಮಾವೇಶ ನಾಳೆ: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಸಚಿವರು ಭಾಗಿ– ಲತಾಕುಮಾರಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:20 IST
Last Updated : 5 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:20 IST
ಸಮಾವೇಶಕ್ಕೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಬರುವ ಸಾರಿಗೆ ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದ್ದು 1154 ಸಾರಿಗೆ ಬಸ್ ಹಾಗೂ 250 ಖಾಸಗಿ ವಾಹನ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೆ.ಎಸ್‌. ಲತಾಕುಮಾರಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ
Hasana

