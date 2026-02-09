ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಹಳೇಬೀಡು: ಜೈನರಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದನದ ಕಂಪು

ವೀರಸಾಗರ ಮಹಾರಾಜರ ದೀಕ್ಷಾ ದಿನ: 24 ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ ಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:43 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:43 IST
ಹಳೇಬೀಡು ಸಮೀಪದ ಜೈನರಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 24ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ ಚಂದನದ ಅಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಿತು.
ಹಳೇಬೀಡು ಸಮೀಪದ ಜೈನರಗುತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ವಾರ್ಷಿಕ ಪೂಜೆ ಹಾಗೂ ವೀರಸಾಗರ ಮುನಿ ಮಹಾರಾಜರ ದೀಕ್ಷಾ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ವನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಕ್ಷೀರಾಭಿಷೇಕ ನಡೆಯಿತು.
jainhalebeedu

