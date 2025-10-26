ಭಾನುವಾರ, 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಳೇಬೀಡು | ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲದೇ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕುಂಠಿತ: ಕೊಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಳೆ

ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:14 IST
Last Updated : 26 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:14 IST
ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಹಾಗೂ ಮೋಡ ಮುಸುಕಿರುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೂರಕ ವಾತಾವರಣ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಲು ಬಂದು ಮಳೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತಿತ್ತು
ಹಿರೇಹಳ್ಳಿ ದೇವರಾಜು ಬಸ್ತಿಹಳ್ಳಿ ರೈತ
ಮಳೆಯಿಂದ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿದೆ. ಫಸಲು ಕೈಗೆ ಸಿಗದೇ ಖರ್ಚಿಗೆ ಕಾಸಿಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ರೈತ ಉಸಿರಾಡಬಹುದು
ಎಲ್.ಈ.ಶಿವಪ್ಪ ರೈತಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡ.
AgricultureRain

