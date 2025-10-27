ಸೋಮವಾರ, 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹೊಯ್ಸಳೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ: ಶೌಚಾಲಯ ನವೀಕರಿಸಿದ ಪಂಚಾಯಿತಿ

ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:04 IST
Last Updated : 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:04 IST
ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪುರಾತತ್ವ ಇಲಾಖೆ ಕೈಜೋಡಿಸಬೇಕು. ದೇವಾಲಯ ಸುತ್ತ ಇರುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶೌಚಾಲಯ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಇಲಾಖೆ ಸಹಭಾಗಿತ್ವದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಎಚ್.ಆರ್.ಮಧು, ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
