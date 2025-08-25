ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಹಳೇಬೀಡು | ಗಣೇಶನಿಗೆ ಮನಸೋತ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳು

ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಮಾರಾಟಗಾರರು: ಸ್ಥಳೀಯರ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ತೊಡಕು
ಎಚ್.ಎಸ್. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:10 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 5:10 IST
ಹಳೇಬೀಡಿನ ಬೇಲೂರು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿರುವ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು
ಮಣ್ಣಿನ ಗಣೇಶಮೂರ್ತಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಲ್ಲ. ಪಿಒಪಿ ಮೊದಲಾದ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಎ
ಸ್.ಸಿ.ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಹಳೇಬೀಡು ಪಿಡಿಒ
- ಮುತ್ತಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ತಯಾರಕರು ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನ ವರ್ತಕರು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ತಂದೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೈಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.
ನಟರಾಜ ‌ಹಳೇಬೀಡು
ಪ್ರತಿವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಈ ವರ್ಷ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಬಂದಿವೆ. ಗಣೇಶ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಚೆಂದವನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ.
ಶಶಾಂಕ ಹಳೇಬೀಡು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
Hasana

