ಶನಿವಾರ, 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಡುವೆ ಅಲ್ಪ ಅಸಮಾಧಾನ

ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತವರಿಗೆ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಿಸಲು ಜನರ ಸಲಹೆ
ಎಚ್.ವಿ. ಸುರೇಶ್‌ಕುಮಾರ್
Published : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:44 IST
Last Updated : 18 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:44 IST
7 ಗಂಟೆ ಕಾಲ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಎದುರು ಹೋದಾಗ ಪೊಲೀಸರು ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ದೇವರನ್ನು ನೋಡಲು ಬಿಡದೇ ಎಳೆದು ಹಾಕಿದ್ದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿತು.
ರಾಜಮ್ಮ ನಂಜನಗೂಡು
Hassansalu marada timakkaHassanamba temple

