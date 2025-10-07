ಮಂಗಳವಾರ, 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಾಸನಾಂಬ ಜಾತ್ರೆ: ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ಬಂದ ಆಭರಣ

ಹಾಸನಾಂಬ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಿದ್ಧತೆ ಆರಂಭ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:40 IST
Last Updated : 7 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:40 IST
ಹಾಸನಾಂಬ ದೇವಿಯ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ದೇಗುಲಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು
Hasana

