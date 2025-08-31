ಹೆತ್ತೂರು | ದಿನವಿಡೀ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆ: ಮಲೆನಾಡಿಗರ ಜನಜೀವನ ತತ್ತರ

<p><strong>ಹೆತ್ತೂರು:</strong> ಮಲೆನಾಡು ಭಾಗವಾದ ಹೆತ್ತೂರು, ಯಸಳೂರು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ದಿನವಿಡೀ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಜನಜೀವನ ತತ್ತರಗೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಆರ್ಭಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಮಳೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತನಕ ಎಡೆಬಿಡದೇ ಸುರಿದು ಅಪಾರ ಹಾನಿ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ಬಿಡುವು ನೀಡಿದ್ದ ಮಳೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆಯ ಬಳಿಕ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ನಿರಂತರ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ಜಾಲ್ಸೂರು, ಜನ್ನಪುರ ರಸ್ತೆ, ಬಿಸ್ಲೆ ಘಾಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಿ.ಮೀ.ಯಷ್ಟು ದೂರ ಮಳೆ ನೀರು ಹಳ್ಳದಂತೆ ಹರಿದಿದ್ದು, ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿತ್ತು. </p>.<p>ಶಾಲೆ ಬಿಡುವ ವೇಳೆ ಧಾರಾಕಾರ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮನೆಗೆ ತೆರಳಲು ಪರದಾಡಿದರು. ಎರಡೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೇಮಾವತಿ ನದಿ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಬಳಿಯ ಹಲವೆಡೆ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರಭಸದ ಮಳೆಯಿಂದ ಗಣೇಶ ವಿಸರ್ಜನೆಗೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು. ತಡರಾತ್ರಿಯವರೆಗೂ ವಿಸರ್ಜನಾ ಕಾರ್ಯ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹೋಬಳಿಯ ಪಟ್ಲಾ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷ 290 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>