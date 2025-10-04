ಶನಿವಾರ, 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಹಾಸನ |ಹಿರೀಸಾವೆ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ಉತ್ಸವ ಸಂಪನ್ನ: ಕಲಾ ತಂಡಗಳು ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:10 IST
Last Updated : 4 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:10 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಹಿರೀಸಾವೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ನಿಂಗಪ್ಪನವರ ರಾಜಪುರದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಕೋಲಾಟ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು
ಹಿರೀಸಾವೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಚೌಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ನಿಂಗಪ್ಪನವರ ರಾಜಪುರದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಕೋಲಾಟ ಆಕರ್ಷಿಸಿತು
KarnatakaDasaraHasana

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT