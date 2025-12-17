ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
hasana
ಹಳೇಬೀಡು: ಹೊಯ್ಸಳ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಗತವೈಭವ ನೆನಪು

22ಕ್ಕೆ ಶಾಂತಲಾ ಮಹೋತ್ಸವ; 23ಕ್ಕೆ ಆಳ್ವಾಸ್ ನುಡಿಸಿರಿ ವೈಭವ
ಎಚ್.ಎಸ್.ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್
Published : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:01 IST
Last Updated : 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:01 IST
ಸರ್ಕಾರ ಹೊಯ್ಸಳ ಉತ್ಸವ ಮರೆತಿರುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಲಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. 2014ರಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಲಾ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯೋತ್ಸವ ನಡೆಸಿದ್ದೆವು
–ಕೆ.ಎಸ್.ಲಿಂಗೇಶ್, ಉತ್ಸವ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
ಸರ್ಕಾರ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂಘ– ಸಂಸ್ಥೆ ಹಳೇಬೀಡಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ನಡೆಸಿದರೆ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂತಿರಬೇಕು. ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಉತ್ಸವ ನಡೆದಾಗ ಹಳೇಬೀಡು ಅಭಿವೃದ್ದಿಯತ್ತ ಸಾಗಲಿದೆ
–ಪ್ರೇಂಕುಮಾರ್ ಎಚ್.ಆರ್, ಪ್ರವಾಸಿ ಗೈಡ್
Hassanhalebeedu

