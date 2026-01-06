ಹಳೇಬೀಡು | ಹೆಚ್ಚು ರಸಗೊಬ್ಬರ ಬಳಕೆ ಸಲ್ಲ: ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕರ್

<p><strong>ಹಳೇಬೀಡು:</strong> ‘ರೈತರು ಅನ್ನದಾತರಾಗಿ ಉಳಿಯಬೇಕೇ ಹೊರೆತು ವಿಷದಾತರಾಗಬಾರದು. ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕ ಮೊದಲಾದ ವಿಷಯುಕ್ತ ಔಷಧಿ ಬಳಸಿ ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷಿಯ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯೆ ಚುಕ್ಕಿ ನಂಜುಂಡಸ್ವಾಮಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. </p>.<p>ಪುಷ್ಪಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕರ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರದ ಮೂರನೇ ದಿನವಾದ ಸೋಮವಾರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಹಳೇಬೀಡು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತರಕಾರಿ ಬೆಳೆಯುವುದರಿಂದ ಪುಷ್ಪಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಸೋಮಶೇಖರ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಸಿದ ರೈತರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಕಾರ್ಯಾಗಾರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಭಾಂಗಣ ಭರ್ತಿಯಾಗುವ ಸೂಚನೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಹೊರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಇಡಿ ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊರ ದೇಶದವರು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ಅಳವಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಸಂತಸದ ವಿಚಾರ. ರೈತ ಬದುಕಿದರೆ ದೇಶ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೈತರು ಸ್ವಾವಲಂಬಿಗಳಾಗಿ ಭೂಮಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಹೊನ್ನೂರು ಪ್ರಕಾಶ್, ಕಣಗಾಲ್ ಮೂರ್ತಿ, ಟಿ.ಬಿ.ಹಾಲಪ್ಪ, ರಾಜಗೆರೆ ಗಂಗಾಧರಪ್ಪ, ಅಡುಗೆ ರಾಜು, ಮುನ್ನಾಭಾಯ್, ಎಲ್.ಈ.ಶಿವಪ್ಪ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಮಹೇಶ್, ಶಿವಕುಮಾರ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಕಾರ್ಖಾನೆ ಬೆಲ್ಲ ಅಪಾಯಕಾರಿ ‘ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರದು ಕೈತೋಟದಲ್ಲಿಯೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆದು ಶುದ್ಧವಾದ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು’ ಎಂದು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕೃಷಿ ತಜ್ಞ ಸುಭಾಷ್ ಪಾಳೇಕರ್ ಹೇಳಿದರು. ‘ಬೆಳೆಯ ಬೇರಿನ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ನಂತರ ಸಗಣಿ ಸವರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ಋತುಮಾನದ ಬೆಳೆಗೆ ಜೀವಾಮೃತ ಹಾಗೂ ಬೀಜಾಮೃತ ಮಾಡಲು ಬಳಸಬೇಕು. ಕಾಳಿನ ಹಿಟ್ಟು ಬದುವಿನ ಮಣ್ಣು ಬಳಸಿ ಜೀವಾಮೃತ ಮಾಡಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕು. ಪಾಲಿಹೌಸ್ನಲ್ಲಿರುವ ಮಣ್ಣು ಹುತ್ತದ ಮಣ್ಣು ಗೆದ್ದಲು ಹಿಡಿದ ಮಣ್ಣು ಬಳಸಬಾರದು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ಮಾಡಿದರು.</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>