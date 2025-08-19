ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾಮ ಸಂಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ವಿಧಿ

ವಜ್ರಲೇಪನಗೊಂಡ ಚವ್ವೀಸ ತೀರ್ಥಂಕರರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 1:52 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 1:52 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭುವನಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧವಲಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಾನುಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದರು.
ಧಾರ್ಮಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಭುವನಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಧವಲಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬಾನುಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಿದ್ಧಾಂತಕೀರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇದ್ದರು.
Hasanashravanabelagola

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT