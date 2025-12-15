ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಹಾಸನ: ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ 6 ಜನೌಷಧಿ ಕೇಂದ್ರ

ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಔಷಧಿ ಲಭ್ಯ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಸಂತೋಷ್‌ ಸಿ.ಬಿ.
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:43 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 2:43 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಣ್ಣಮ್ಮ
ಸಣ್ಣಮ್ಮ
ಡಾ.ನಾಗಪ್ಪ
ಡಾ.ನಾಗಪ್ಪ
ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಸಂಬಂಧ ಹಲವು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಔಷಧಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ
ಸಣ್ಣಮ್ಮ ಬಾಗೂರಿನ ಮಹಿಳೆ
ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ 3 ಜನರಿಕ್ ಔಷಧ ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ದರದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ದೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ‌ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ
ಡಾ.ನಾಗಪ್ಪ ಜಿಲ್ಲಾ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಕ
Hasana

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT