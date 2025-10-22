ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ: ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಯಿಂದ ಬೆಳೆ ಹಾನಿ 

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:02 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:02 IST
ಸಕಲೇಶಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಮನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತರ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಸಲಗ ಸೋಮವಾರ ಸಂಜೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು
Hasana

