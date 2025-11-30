ಕನ್ನಡ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು: ಸಾಹಿತಿ ಟಿ.ಎಂ.ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ

<p><strong>ಹಳೇಬೀಡು</strong>: ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡಿಗರು ಪ್ರಾಚೀನತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುವತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾಹಿತಿ ಟಿ.ಎಂ.ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಹಳೇಬೀಡಿನ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಆಂತರಿಕ ಗುಣಮಟ್ಟ ಭರವಸಾ ಕೋಶ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ದೂರದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ನೈಜತೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ಹಲವು ರಾಜ ಮನೆತನಗಳು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿವೆ. ಹೊಯ್ಸಳರ ನಾಡು ಹಳೇಬೀಡು ರಾಘವಾಂಕ, ಜನ್ನ ಕವಿ ಮೊದಲಾದವರು ಕಾವ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಮೆಟ್ಟಿದ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಓಡಾಡುತ್ತಿರುವ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪುಣ್ಯ ಶಾಲಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಡಾ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಬಿ.ಕೆ. ಮಾತನಾಡಿ, ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರಾಚೀನರು ಬೆಳೆಸಿರುವ ಕನ್ನಡವನ್ನು ನಾವು ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಮರೆಯುವಷ್ಟು ಅನ್ಯ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರಾದು. ಪರ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತಾ, ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಸಿಡಿಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಆರ್. ಲಿಂಗಪ್ಪ ಪ್ರೇಮಣ್ಣ, ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿ.ಇ. ಶಿವರಾಜ ಕುಮಾರ, ಐಕ್ಯೂಎಸಿ ಸಂಚಾಲಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಎನ್, ಆಯ್ಕೆಶ್ರೇಣಿ ಗ್ರಂಥಪಾಲಕ ಮನೋಜ್ ಕುಮಾರ್ ಕೆ.ಎಸ್, ಕಚೇರಿ ಅಧೀಕ್ಷಕ ದಿವಾಕರ ಎ.ಸಿ, ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾದ ದಶರಥ ಕೆ.ಟಿ, ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸಿಂಗ್, ಶಂಕರಪ್ಪ, ಡಿಂಪಲ್, ತಿಮ್ಮನಾಯಕ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕೆ.ಬಿ, ರೇಷ್ಮಾ ಭಾನು, ಮಹೇಶ್ ಆರ್.ಸಿ, ನೂರ್ ಆಯಿಷಾ, ರೋಹನ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>