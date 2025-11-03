ಸೋಮವಾರ, 3 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ: ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನ

ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡಾಂಬೆ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾತಂಡದ 23 ಕಲಾವಿದರು ಭಾಗಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:31 IST
Last Updated : 3 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:31 IST
ನಾಟಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು
Channarayapatna
