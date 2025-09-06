ಹೆತ್ತೂರು | ಬಾರಿ ಮಳೆ: ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪಕ್ಕದ ಭೂಕುಸಿತ

<p><strong>ಹೆತ್ತೂರು:</strong> ಮಲೆನಾಡು ಯಸಳೂರು, ಹೆತ್ತೂರು ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಕ್ಷೀಣಿಸಿದ್ದ ಮಳೆ, ಸಂಜೆಯಿಂದ ಮತ್ತೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ವಾರದಿಂದ ಮಳೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದೇ ಸುರಿದಿದ್ದು, ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳೆಗಿನ ಜಾವ ಬಿಸಿಲು ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆ, ಒಂದು ಗಂಟೆಗೂ ಅಧಿಕ ಕಾಲ ಜೋರಾಗಿ ಸುರಿಯಿತು.</p>.<p>ನಿರಂತರ ಮಳೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಬಿಸ್ಲೆ- ವನಗೂರು ಕೂಡುರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ 85ರಲ್ಲಿ ವನಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ರಸ್ತೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು. ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಭೂಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಅತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಯಾಗಿ ಬ್ಯಾರಿಕೇಡ್ ಇಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗಿನವರೆಗೆ ಹೋಬಳಿಯ ಸಿಂಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 3.85 ಸೆಂ.ಮೀ. ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>