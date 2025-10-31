ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
2 ದಿನವೂ ಮುಂದುವರಿದ ವಕೀಲರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮನವಿ ಸ್ವೀಕರಿಸದೇ ಅವಮಾನ: ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:12 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:12 IST
ಹಾಸನದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಗುರುವಾರ ವಕೀಲರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು.
Hasana

