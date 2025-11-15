ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮೇಕೆದಾಟು ಅನುಷ್ಠಾಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧ: ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ

ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಅರ್ಜಿ ವಜಾ: ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:41 IST
ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎಂ. ಶಿವಲಿಂಗೇಗೌಡ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅರಸೀಕೆರೆಯ ಪಿಪಿ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು 
Hasana

