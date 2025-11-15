ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
‘ಪೋಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಹಾಸಭೆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಪೂರಕ’

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:38 IST
ಹಳೇಬೀಡಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಪೋಷಕ-ಶಿಕ್ಷಕರ ಮಹಾಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು 
Hasana

