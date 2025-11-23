ಭಾನುವಾರ, 23 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricthasana
ADVERTISEMENT

ಕಾರ್ಮಿಕ‌ ಸಂಹಿತೆ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ನ.26 ರಂದು ಕರಡು ಪ್ರತಿ ಸುಟ್ಟು ವಿರೋಧ: ಸಿಐಟಿಯು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಧರ್ಮೇಶ್‌
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:21 IST
Last Updated : 23 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:21 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Hasana

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT