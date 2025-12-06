ಶನಿವಾರ, 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಪೊಳ್ಳು ಆರೋಪ ಮಾಡುವ ರೇವಣ್ಣ: ಎಂ.ಎ. ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ

ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುಂಡು ಹೊಡೆಯುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ: ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಗೇಟು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
Last Updated : 6 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:11 IST
