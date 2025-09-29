₹1 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 20 ಶರ್ಟ್ | ಮುಗಿಬಿದ್ದ ಜನ, ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಲಘು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ

<p><strong>ಹಾಸನ: </strong>ಇಲ್ಲಿನ ಉದಯಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ಅಂಗಡಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ₹ 1ಸಾವಿರಕ್ಕೆ 20 ಶರ್ಟ್ ಎಂಬ ಘೋಷಣೆ ಗಮನಿಸಿ ಅಪಾರ ಜನರು ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಸೇರಿದ್ದರು. ನೂಕುನುಗ್ಗಲು ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಲಘು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿ ಚದುರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಶರ್ಟ್ ಮಾರಾಟ ಕುರಿತು ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಹರಿದಾಡಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಅಂಗಡಿಯತ್ತ ಬಂದಿದ್ದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಮೂಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು, ಖರೀದಿಗಾಗಿ ಜನರು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಜನಸಮೂಹವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಜನರು ಹಿಂದೆ ಸರಿಯದಿದ್ದಾಗ ಲಘು ಲಾಠಿ ಪ್ರಹಾರ ಮಾಡಿದರು. </p>.<p>‘ಜನರು ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಬಂದಿದ್ದರು. ಗೊಂದಲವಾಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಲಾಠಿ ಬೀಸಬೇಕಾಯಿತು. ಯಾರೂ ಗಾಯಗೊಂಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>