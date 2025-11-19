ಬುಧವಾರ, 19 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homesportscricket
ADVERTISEMENT

ದ.ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧದ ಏಕದಿನ ಸರಣಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕ್, ಬೂಮ್ರಾ ಹೊರಗುಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:00 IST
Last Updated : 19 ನವೆಂಬರ್ 2025, 13:00 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ICC Rankings: ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ನಷ್ಟ
ICC Rankings: ಏಕದಿನದಲ್ಲಿ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ನಷ್ಟ
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:IND vs SA | ತಂಡದ ಜೊತೆ ಗುವಾಹಟಿಗೆ ಗಿಲ್ ಪ್ರಯಾಣ: 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವರೇ?
IND vs SA | ತಂಡದ ಜೊತೆ ಗುವಾಹಟಿಗೆ ಗಿಲ್ ಪ್ರಯಾಣ: 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡುವರೇ?
T20 World CupTeam IndiaSouth africaJasprit bumrahODI cricketHardik Pandya

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT