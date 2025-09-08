ಸೋಮವಾರ, 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ದಶಲಕ್ಷಣ ಮಹಾಪರ್ವ ಸಂಪನ್ನ

ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದಲ್ಲಿ 10 ದಿನ ಪರ್ಯೂಷಣ ಪರ್ವ ಆಚರಣೆ
ಬಿ.ಪಿ. ಜಯಕುಮಾರ್
Published : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:37 IST
Last Updated : 8 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:37 IST
ಸಮವಸರಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜಿನ ಭಗವಂತರನ್ನು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕ್ಷಮಾಗುಣಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಧಾರಣೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲಲ್ಲೂ ಗಾಢ ಮೈತ್ರಿ ಭಾವ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.
ಸ್ವಸ್ತಿಶ್ರೀ ಅಭಿನವ ಚಾರುಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ
Hassan

