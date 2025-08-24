ಭಾನುವಾರ, 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳ: ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಪೂಜೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:24 IST
Last Updated : 24 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 3:24 IST
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಜೈನಮಠದ ಬಸದಿಯಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡ ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿಗೆ ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದ ಕಡೇ ಶುಕ್ರವಾರದ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು.
ಪದ್ಮಾವತಿ ದೇವಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಬಿ.ಜೆ.ಮಾನ್ಯ ಜೈನ್ ರಿಂದ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ ನಡೆಯಿತು.
shravanabelagola

