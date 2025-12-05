ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌: ಮಂಡ್ಯ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜು ಮೇಲುಗೈ

<p><strong>ಹಾಸನ</strong>: ಇಲ್ಲಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ 28ನೇ ರಾಜ್ಯಮಟ್ಟದ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನದಂದು ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತು ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು.</p>.<p>ದಿನದ ಫಲಿತಾಂಶ: </p>.<p><strong>19 ವರ್ಷ ಒಳಗಿನವರು</strong> </p>.<p><span class="bold"><strong>ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ:</strong></span> 200 ಮೀ. ಓಟ: ಪಿ.ವಿ.ಐಶ್ವರ್ಯ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜು)–1 ಎಂ.ಬಿ. ಐಶ್ವರ್ಯ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜು)–2, ಬಿ.ಕೆ.ಸಿಂಚನಾ (ಹಾಸನ ಕಾಲೇಜು)–3; 1500 ಮೀ ಓಟ; ವಿ.ಪುಷ್ಪಾ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜು)–1, ಸಹನಾ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜು)–2, ದೀಕ್ಷಿತಾ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜು)–3; 3ಸಾವಿರ ಮೀ. ಓಟ: ವಿ.ಪುಷ್ಪಾ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜು)–1, ವರ್ಷಾ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜು)–2, ಸ್ಪಂದನಾ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜು)–3: </p>.<p>4X100 ಮೀ. ರಿಲೆ; ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜು–1 , ಕೋಲಾರ –2, ಶಿವಮೊಗ್ಗ –3</p>.<p><span class="bold"><strong>ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ:</strong></span> 200 ಮೀ. ಓಟ; ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ (ಬಿ.ಜಿ. ನಗರ ಮಂಡ್ಯ ಕಾಲೇಜು)–1 ಎನ್.ರಕ್ಷಿತ್ (ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ)– 2, ಶಶಾಂತ್ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜು)–3; 1,500 ಮೀ. ಓಟ: ದಿನೇಶ್ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜು)–1, ವಿಕಾಸ್ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜು)–2, ಧನರಾಜ್ (ಹಾಸನ)–3; 3ಸಾವಿರ ಮೀ. ಓಟ: ದಿನೇಶ್ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜು)–1, ವಿಕಾಸ್ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜು)–2, ಧನರಾಜ್ (ಹಾಸನ)–3.</p>.<p>ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್: ಗಿರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ (ಮಂಡ್ಯ)–1, ರಾಹುಲ್ (ಮಂಡ್ಯ)–2, ಸಿ.ಆರ್. ಕೌಶಿಕ್ ಕುಮಾರ್ (ಕೊಡಗು)–3; ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ: ವಿನಯ್ (ಹಾಸನ)–1, ಯೋಗೇಶ್ (ಬೆಂಗಳೂರು)–2, ಮಿಥುನ್ (ಮಂಡ್ಯ)–3; ತ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್: ರಾಹುಲ್ (ನಾಗಮಂಗಲ)–1, ಸಿ.ಆರ್.ಕೌಶಿಕ್ ಕುಮಾರ್ (ಕೊಡಗು)–2 ಪಿ.ಕೆ.ಪುನೀತ್ (ಬಿ.ಜಿ.ನಗರ)–3</p>.<p><span class="bold"><strong>17 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು: </strong></span></p>.<p><span class="bold"><strong>ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಭಾಗ:</strong></span> 200 ಮೀ. ಓಟ: ಬಿ.ಮೈತ್ರಿ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಕಾಲೇಜು)–1, ಕೆ.ಆರ್. ದಿವ್ಯಾ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)–2, ರಿತಿಕಾಶ್ರೀ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)–3: 1,500 ಮೀ. ಓಟ: ಹೇಮಸಿಂಧು (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)–1, ಎನ್.ಎಸ್. ವರ್ಷಿತಾ (ಬಿ.ಜಿ.ನಗರ)–2 ಅಪರ್ಣಾ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ)–3: </p>.<p>3 ಸಾವಿರ ಮೀ. ಓಟ: ಸೋನಿಯಾ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)–1, ಕೃತಿಕಾ (ಹಾಸನ)–2, ಅಪರ್ಣಾ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ)–3; ಶಾಟ್ಪಟ್: ಕೆ.ದೀಪಿಕಾ (ಬೆಂಗಳೂರು)–1, ಎಸ್.ಸುಪ್ರಿತಾ (ಕೋಲಾರ)–2, ಎಚ್.ಎಸ್.ಸ್ಪೂರ್ತಿ (ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ)–3.</p>.<p><span class="bold"><strong>ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ:</strong></span> 200 ಮೀ. ಓಟ: ವಂಶಿತ್ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)–1, ಎಂ.ನಿಹಾಂತ್ (ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ)–2, ಸೈಯದ್ ರಫ್ಸಾನ್ (ಬಿ.ಜಿ.ನಗರ)–3; 1500 ಮೀ. ಓಟ: ಪೃಥ್ವಿ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)–1, ಜೀವನ್ (ಬಿ.ಜಿ. ನಗರ)–2, ಎಂ.ಎನ್.ಚಿರಾಗ್ (ತುಮಕೂರು)–3. </p>.<p>ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ: ಚಂದನ್ ಗೌಡ (ಹಾಸನ)–1, ಜಗನ್ ಗೌಡ (ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ)–2, ಮಹೇಶ್ (ಮೈಸೂರು)–3; ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್: ಅಂಗಾದ್ ವಿ.ನಾಯಕ್ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ)–1, ಸಿ.ಪೃಥ್ವಿ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ)–2, ಭೀಷ್ಮ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)–3: ಶಾಟ್ಪಟ್: ವಿಕಾಸ್ ಗೌಡ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ)–1, ಸೋಹನ್ (ತುಮಕೂರು)–2, ಚಂದನ್ ಗೌಡ (ಹಾಸನ)–3; ತ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್: ಸಿ.ಪೃಥ್ವಿ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ)–1, ಅಂಗಾದ್ ವಿ.ನಾಯಕ್ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ)–2, ಸೈಯದ್ ರಫ್ಸಾನ್ (ಬಿ.ಜಿ.ನಗರ)–3.</p>.<p><span class="bold"><strong>14 ವರ್ಷದ ಒಳಗಿನವರು</strong> </span></p>.<p><span class="bold"><strong>ಬಾಲಕರ ವಿಭಾಗ:</strong></span> 200 ಮೀ. ಓಟ: ತವನೀಷ್ (ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ)–1, ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ (ಕೋಲಾರ)–2, ಅಶ್ವಥ್ ಮೂರ್ತಿ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ)–3; 600 ಮೀ. ಓಟ: ಮಾದೇಶ್ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ)–1, ಪವನ್ ಕುಮಾರ್ (ಮೈಸೂರು)–2, ಅಮಯ್ ಹರಿಕಾಂತ್ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ)–3.</p>.<p>ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್: ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ (ಕೋಲಾರ)–1, ಕೋಮಲ್ (ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು)–2 ಬಿ.ಕೆ.ವಿಕಾಸ್ (ತುಮಕೂರು)–3; ಶಾಟ್ಪಟ್: ಹೇಮಂತ್ ಕುಮಾರ್ (ಕೋಲಾರ)–1, ಗೌತಮ್ ಎನ್. ನಾಯಕ್ (ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ)–2, ಆಯುಷ್ (ತುಮಕೂರು)–3; </p>.<p><span class="bold"><strong>ಬಾಲಕಿಯಯ ವಿಭಾಗ:</strong></span> 200 ಮೀ. ಓಟ: ಲಕ್ಷ್ಯ (ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ)–1, ತೇಜಸ್ವಿನಿ (ತುಮಕೂರು)–2, ಎಸ್.ಆರ್. ಖುಷಿ (ಭದ್ರಾವತಿ)–3; </p>.<p>600 ಮೀ. ಓಟ: ದೀಕ್ಷಾ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)–1, ಬೊಯ ಶ್ರುತಿ ಶಾಲಿನಿ (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ)–2, ಕಾವ್ಯಾ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)–3; </p>.<p>ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್: ಆರ್.ಸೋನು (ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ)–1, ಪಾವನಾ (ಹಾಸನ)–2, ತೇಜಸ್ವಿನಿ (ತುಮಕೂರು)–3; ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ: ತನುಶ್ರೀ (ಬೆಂಗಳೂರು)–1, ಲಕ್ಷ್ಮಿ (ಮೈಸೂರು)–2. ವಿನಯಶ್ರೀ (ಶಿವಮೊಗ್ಗ)–3; ಶಾಟ್ಪಟ್: ನವ್ಯಾ (ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ)–1. ಮಾನ್ಯ (ಬೆಂಗಳೂರು)–2, ಹರ್ಷಿಕಾ ರೆಡ್ಡಿ (ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ)–3. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>