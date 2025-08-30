ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ | ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಚೇತು ಜಾಮೀನು ರದ್ದು

<p><strong>ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ</strong>: ರೌಡಿಶೀಟರ್, ಯಾಚೇನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚೇತು ಮತ್ತೆ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>2023ರ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ರೌಡಿಶೀಟರ್ ಮಾಸ್ತಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಚೇತು ಸೇರಿ ಇತರೆ ಆರೋಪಿಗಳಿಗೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ನ್ಯಾಯಾಲಯ 2024ರಲ್ಲಿ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಚೇತು, ತನ್ನ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ. ಅದನ್ನು ಮಾನ್ಯ ಮಾಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅಮಾನತಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು, ಚೇತುಗೆ ಜಾಮೀನು ನೀಡಿತ್ತು.</p>.<p>ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಪೊಲೀಸರು, ಜಾಮೀನು ವಜಾ ಮಾಡುವಂತೆ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಚೇತುಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಜಾಮೀನು ವಜಾ ಮಾಡಿ, 7 ದಿನದೊಳಗೆ ಶರಣಾಗುವಂತೆ ಕಳೆದ ವಾರ ಸೂಚಿಸಿತ್ತು. ಅದರಂತೆ ಚೇತು ಗುರುವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಜೈಲು ಸೇರಿದ್ದಾನೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>