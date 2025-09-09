ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಹಸ್ರಕೂಟ ಜಿನಬಿಂಬ ಮಹಾಭಿಷೇಕ: ಸ್ವರ್ಣ ರಥದಲ್ಲಿ ಅನಂತನಾಥ ತೀರ್ಥಂಕರರ ಮೆರವಣಿಗೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:22 IST
ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಚೆಂಡೆ ವಾದ್ಯದ ತಂಡ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಸಭಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಹಸ್ರಕೂಟ ಜಿನಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀರಅಷ್ಟಗಂಧ ಅರಿಶಿಣ ಕಷಾಯ ಚಂದನಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿತು.
ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಚಾವುಂಡರಾಯ ಸಭಾ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸಹಸ್ರಕೂಟ ಜಿನಬಿಂಬಕ್ಕೆ ಕ್ಷೀರಅಷ್ಟಗಂಧ ಅರಿಶಿಣ ಕಷಾಯ ಚಂದನಗಳಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿತು.
