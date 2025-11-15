ಶನಿವಾರ, 15 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ

ವೃಕ್ಷಮಾತೆಯ ಅಗಲಿಕೆಗೆ ಕಂಬನಿ ಮಿಡಿದ ಬೇಲೂರು ಜನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:33 IST
Last Updated : 15 ನವೆಂಬರ್ 2025, 4:33 IST
ಬೇಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೆಬ್ಬಾಳು ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕ್ಷಣ
ಬಳ್ಳೂರಿನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದತ್ತು ಪುತ್ರ ಉಮೇಶ್ ಉಮೇಶ್ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಅಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವತಿ 
ಸಾಲುಮರದ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬೇಲೂರಿನ ಬಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವ ಮನೆ 
ಹಾಸನ

