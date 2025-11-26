ಬುಧವಾರ, 26 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವ ಇಂದು

ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರ: ಜಾತ್ರೋತ್ಸವ ಸಜ್ಜಾದ ರಾಮನಾಥಪುರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:13 IST
Last Updated : 26 ನವೆಂಬರ್ 2025, 3:13 IST
ರಾಮನಾಥಪುರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ರಥವನ್ನು ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿರುವುದು
Hasana

