ಭಾನುವಾರ, 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಆಲೂರು | ದಿಕ್ಕಿಲ್ಲದ ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭ

15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಆಚರಣೆ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮ
ಎಂ.ಪಿ.ಹರೀಶ್
Published : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:11 IST
Last Updated : 19 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:11 IST
ದೀಪಾವಳಿ ಕೃಷಿಕರು ಜಾನುವಾರು ಮತ್ತು ಜಮೀನಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಬ್ಬ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಟಾಕಿ ಸಿಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಹಬ್ಬ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ.
ಎಸ್. ಎಸ್. ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಮುರುಡೂರು ಗ್ರಾಮದ ಕೃಷಿಕ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಬಳಸಿ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಯುವಜನರು ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಬ್ಬಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಎಂ.ಎಸ್. ಮಹೇಶ್ ಆಲೂರು ವಕೀಲ
